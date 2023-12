“Vocês não sabem da missa a metade”, dispara Bárbara Heck sobre amizades no BBB

Depois de Rodrigo Mussi gerando polêmica ao mandar uma indireta para Viih Tube e receber uma resposta do seu marido, Eliezer, chegou a vez da loira

Bárbara Heck não ficou de fora e se envolveu no assunto mais comentado nesta semana: as amizades dentro do reality da Globo, o BBB. A modelo contou que o público não sabe da missa a metade e relatou que pensou que o pós seria mais “unido”.

“O melhor do BBB 22 aconteceu aqui fora e vocês não sabem da missa a metade. Bom dia”, escreveu ela, que ainda respondeu um seguidor e confessou que se decepcionou com suas amizades do BBB. “Eu achava que o pós mais ‘unidos’ seria o quarto de vocês e não foi. Como achava lindo a amizade do quarto, fiquei bem decepcionada”, disse uma seguidora. “Eu também!”, respondeu Bárbara.

Mas gente, vocês tão muito agitados. Primeiro, meu tweet anterior não foi só sobre a treta atual, existiu uma sequência de pequenas tretas paralelas e com outros envolvidos a respeito de diferentes assuntos. E eu continuarei calada porque o tempo é soberano”, escreveu Bárbara depois de virar um dos assuntos mais comentados.