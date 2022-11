Viúva de Guilherme de Pádua, Juliana começa a usar as redes sociais do marido

Juliana Lacerda desativou a suas redes sociais pessoais e passa a usar as do marido

Juliana Lacerda excluiu as redes sociais e passou a usar do falecido marido, Guilherme de Pádua. A loira tinha na rede cerca de 6 mil seguidores, assim como a do seu marido. Até na segunda ela ainda usou o seu Instagram para defender a inocência do marido no caso de Daniela Perez.

Na postagem em questão, a loira ainda deu a entender que os dois tiveram um caso, Guilherme e Daniela, que foi assassinada pelo próprio e sua esposa que estava grávida com punhaladas no peito.

Juliana deletou a postagem pouco tempo antes de desativar a sua conta na rede social, fazendo o perfil de Guilherme uma conta pública.

Após o fato, ela usou a rede social do marido para fazer um post. “Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora, como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma pessoa melhor e mais madura em todos os sentidos e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais, pois está ao lado do pai, e agradeço por você ter morrido em meu braços e pude despedir de você”, escreveu.