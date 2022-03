4 sinais que a Viih Tube não enxergou que Lipe era um boy escroto

Demorou muito para a ex-BBB perceber que o ex-Fazenda não valia nada, mas o dia chegou

Na última terça-feira, o “relacionamento” de Lipe Ribeiro e Viih Tube deu o que falar nas redes sociais após declarações do ex-Fazendo no ‘Bulldog Show’ sobre seu relacionamento com Viih Tube.

“A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e ‘vamo’ embora. Cada um no seu Estado. Só que eu fui morar em São Paulo, e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices”, declarou.

Lipe diz que Viih começou a ter ‘maluquices’ sobre “relacionamento” (Foto: Reprodução)

A youtuber respondeu: “Nossa garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente pra não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você, até em Sorocaba conhecer família você foi e amizade é o cassete”, escreveu.

Parece que a gatinha percebeu tarde que Lipe era escroto, por isso separamos 4 momentos em que ele foi e deixou muito claro quem ele sempre foi, um boy lixo.

1- Possessivo: Lipe sempre se mostrou ser um homem possessivo em suas relações. Isso ficou ainda mais claro no De Férias com Ex e sua relação tóxica com Marcelle. O moreno podia pegar todo mundo nas festas, mas a musa não podia chegar perto dos garotos.

2- Boa lábia: O gato não deixa a desejar no quesito “amor”, mas de nada adianta se é tudo da boca para fora. Lipe sempre falou de amor com naturalidade e bastava ele se sentir ameaçado que ele soltava um “eu te amo”, pode isso?

3- Abusivo: Não é de agora que percebemos o quão manipulador Lipe é (alô Arthur Aguiar), sua relação com Ya dentro do programa nos fez perceber outra face do “bom moço”. Ribeiro chegou a chorar pedindo para ficar com Ya e suas amigas sempre alertaram a gata da relação abusiva.

4- Manipulador: Lipe não perde a oportunidade de manipular as meninas e colocá-las como doidas, tirando a linha de raciocínio das gatas e decidindo coisas por elas. Mais um sinal que o curitibano é um péssimo partido.

Viih não perdeu, se livrou e essas são as palavras da loira: “Você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável, você foi meu maior livramento, quero é distância, você não merece metade do que já fiz por você”, concluiu.