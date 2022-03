Vanessa Lopes já levou fora de João Guilherme

Os dois já ficaram algumas vezes, mas a influenciadora declarou que hoje a relação é de amizade

Se até a musa do Tik Tok que arrasa na dança já levou fora, quem somos nós para não levar “uns tocos” da vida? Vanessa Lopes contou em entrevista para o Podcast ‘Ñ é TPM’ que já levou um fora de João Guilherme após investidas no galã em uma viagem ao Rio de Janeiro.

“Foi o último fora que eu levei na minha vida. A gente já tinha ficado umas três vezes e a gente viajou para o Rio com uns amigos, todo mundo estava se pegando, achei que era de boa, cheguei nele e ele falou: “aqui não”, declarou a influenciadora aos risos.

A musa ainda conta que depois dessa os dois viraram amigos por escolha dela. “Depois que levei esse fora nunca mais cheguei e falei: “agora vamos virar amigos, e hoje nós somos amigos”, disse Vanessa.

Vanessa Lopes revela que já levou fora de João Guilherme (Foto: Reprodução)

Nós já sabíamos que o João Guilherme era mais devagar que seus irmãos, lembram da Farofa da Gkay? As diversas investidas da dona da festa não foram o bastante e os dois só ficaram no off, principalmente do ‘dark room’ que a influenciadora lutou muito para levá-lo.

Ai João, deixar a musa Vanessa passar assim de bandeja foi um vacilo (risos).