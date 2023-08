Vai na Fé: Theo morrerá no último capítulo do folhetim

O vilão colocará fogo no próprio galpão após um surto , mas conseguirá se salvar e voltar a se esconder da polícia.

É meus amores, parece que Theo verá a morte de perto no capitulo final da novela das sete. A cena começa com o vilão colocando fogo no galpão aonde está escondido. Ben chegará ao local devido a um pedido do ex-melhor amigo e também fica em perigo no meio das chamas.

Ainda assim, os dois conseguirão escapar vivos da tragédia. O advogado voltará para sua vida, enquanto o crápula continuará foragido durante mais alguns meses. Mas ele irá retornar no dia do casamento do ex-melhor amigo e de Sol. Após reunir informações sobre a cerimônia, Theo roubará o uniforme de um garçom e se infiltrará na festa.

O vilão pegará Sol pelo pescoço e tentará levá-la para longe. Ben iniciará uma barganha pela evangélica, mas não terá tempo de concluí-la. A polícia chegará à cerimônia, encurralará o bandido e o levará para a cadeia. Theo será preso pelos vários crimes que cometeu. Em seguida, a festa de cerimônia continuará.