Thomaz Costa e Tati Zaqui fazem ensaio sensual para plataforma de conteúdo adulto

O casal chocou alguns internautas ao anunciar a novidade, pois já há algum tempo Thomas se associa a igreja evangélica, que em geral é bem conservadora.

Pode isso, pastor Mozart Polesi? É meus amores, os “crentes” de hoje em dia estão diferentes. Na noite de ontem (14), o ex-Carrossel e ex-Fazenda Thomaz Costa anunciou em seu Instagram que ele disponibilizará conteúdos sensuais, juntamente com a sua nova namorada, a cantora e ex-Fazenda Tati Zaqui, em uma plataforma de conteúdos adultos.

O ex-Carrossel, que já é conhecido na web como o “crente de Taubaté”, irá liberar o conteúdo para as 100 primeiras pessoas que fizerem a assinatura do perfil dele. Segundo o ator, ele nunca viu nenhum casal disponibilizando algo parecido com o conteúdo que será disponibilizado por ele.

E ainda tem mais. Para aqueles que já participavam do seu canal na plataforma Telegram, será disponibilizado um desconto de 30% no valor da assinatura. O conteúdo estará disponível na plataforma Privacy, site brasileiro de conteúdo adulto e concorrente direto do OnlyFans.

O casal, que começou a se envolver durante a 14ª edição da ‘A Fazenda’, foi bem criticado por alguns evangélicos, em especial dois de seus ex-colegas de confinamento, que assim como Thomaz Costa é evangélico.

“Tudo bem ele beber, fumar, beijar… Mas não fica falando de religião, então”, se irritou a empresária e ex-Fazenda, Pétala.