Uma borboleta, um urso e uma coxinha podem custar cem milhões?

Saiba por que The Masked Singer é um dos programas mais caros da TV brasileira.

O programa The Masked Singer Brasil caiu nas graças do grande público. Sua segunda temporada tem sido anunciada pela Globo e a expectativa é grande. E a consequência deste sucesso todo que o reality show conseguiu em sua primeira temporada resultou em lucros!

A previsão é de que a atração traga para a Rede Globo, um faturamento de 100 milhões de reais. Todo este valor astronômico vem das cotas de patrocínio. Foram liberadas 6 cotas, divididas entre os modelos Anfitrião, Vip e Super Fã. Cada uma delas com seus valores e benefícios estipulados.

A cota Anfitrião por exemplo, custa em torno de 27,5 milhões de reais, já a cota VIP, o anunciante pode arrematá-la por 19,9 milhões e a cota Super Fã por 8,2 milhões de reais.

A nova temporada será exibida a partir do dia 23, nas tardes de domingo, e contará com dois novos nomes que vêm para integrar o casting: Priscila Alcântara, que será repórter e entrevistará os artistas fantasiados, substituindo Camilla de Lucas e Tatá Werneck, que atuará como jurada na atração, ocupando o lugar de Simone.

A apresentação continua por conta de Ivete Sangalo, maravilhosa, e um dos maiores acertos da emissora como apresentadora! E a segunda temporada contará com mais famosos fantasiados interpretando vários sucessos no palco do reality show. Aguçando nossa curiosidade, afinal, o grande mote do programa é este, não é mesmo?

Mas me pairou uma dúvida aqui: Será que uma coxinha, uma borboleta e um urso de pelúcia valem cem milhões de reais? A resposta é sim quando estamos falando de The Masked Singer Brasil!