Oi? Música “Bloqueado” de Gusttavo Lima rende processo na justiça para o cantor

O cantor Gusttavo Lima está sendo processado por sua música “Bloqueado”. Na letra consta um número de celular e dona do telefone não gostou.

O hit “Bloqueado” de Gusttavo Lima lhe rendeu um processo na justiçae pode gerar indenização de no mínimo 105 mil reais.

Parece que o hit de Gusttavo Lima intitulado de “Bloqueado” não agradou algumas pessoas. Digo isso, pois, a música do cantor está rendendo até processo na justiça.

Clipe “Bloqueado”. Foto: Reprodução

Quem move o processo contra o cantor é uma arquiteta, que não teve sua identidade revelada. Ela alega que por conta da música conter seu número de celular, frequentemente a moça vêm sendo importunada com trotes e ligações indesejadas. Chato isso, não é mesmo? A arquiteta deseja que a música seja retirada de todas as plataformas digitais e cobra de Gusttavo uma indenização de pelo menos 105 mil reais. No processo também consta que a letra da canção seja mudada…

Clipe “Bloqueado”. Foto: Reprodução

O clipe de “Bloqueado” já possuí mais de 26 milhões de views dentro do Youtube e marca a volta do cantor aos palcos do Brasil com sua turnê “Buteco”.

O cantor sertanejo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. E o processo corre na 24º Quarta vara Cível no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Clipe “Bloqueado”. Foto: Reprodução

Seguidores das redes sociais questionaram se não seria mais fácil, a senhora, autora do processo, mudar seu número de celular ou comprar outro chip e evitar todo este desgaste. Mas ao que tudo indica, a arquiteta, de identidade mantida em segredo, prefere levar adiante a briga na Justiça!

As informações são de Ancelmo Gois, jornalista e colunista do Jornal O Globo.

Ba-ba-do!