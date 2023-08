Terra e Paixão: Luigi esquece sotaque italiano com tragédia

A farsa de Luigi está com os dias contados quando o rapaz esqueceu seu sotaque no auge do desespero

Parece que não vai demorar muito para o falso italiano ser desmascarado. Ao ver a cama de Petra vazia, Luigi ficará preocupado e chamará pela mulher sem o seu famoso sotaque italiano. Desesperado, ele gritará por Angelina, mas ela não perceberá a farsa do genro de Antônio La Selva. Finalmente o público vai descobrir que Luigi não é italiano coisa nenhuma –mesmo que ele continue a esconder seu segredo dos demais personagens. A cena será curtinha e vai ao ar neste sábado (5), veja como acontecerá: O golpista entrará no quarto de Petra chamando pela mulher: “Petra! Buongiorno, “Petra mia!”. Ao ver a cama arrumada, ele vai se desesperar e falará sem sotaque pela primeira vez. “Ué, onde tá a Petra? Angelina! Angelina!”, gritará. Assim que percebe a gafe e voltará a “atuar” para a empregada. “Petra non está no quarto. Sumiu!”, dirá preocupado. “Bom dia pra você também, Luigi. A Petra acordou muito bem disposta e saiu cedinho. Ela disse que ia trabalhar”, responderá a governanta. Luigi reagirá: “Lavorare? Ma na administrazione da fazenda ela non estava piu cedo!”. O falso italiano correrá pelas terras atrás da mulher e levará um susto ao vê-la no meio da plantação. “Eu decidi mudar de verdade. Se é para fazer o trabalho bem feito, eu venho aqui examinar o solo”, explicará ela, bem sã e sóbria. “Va bene, me deixa feliz vendo você tão ativa…”, concordará.