Terra e Paixão: Cheia de coragem, Pedra enfrenta seu abusador

A agrônoma irá expor o criminoso, enviando que ele faça ainda mais vítimas em Nova Primavera.

Admiração é uma ótima palavra para descrever o que eu estou sentindo por Petra nesse momento. Após descobrir que o criminoso que destruiu, não só a sua infância, como também toda a sua vida, foi o seu tio, o irmão de Irene, a agrônoma terá que juntar todas as suas forças para enfrentar Dirceu.

Mesmo com medo do irmão de sua mãe, Petra tomará coragem e colocará a boca no trombone, expondo o seu abusador para todos, para evitar que o crápula tenha a chance de fazer ainda mais vítimas na novela das 21h.