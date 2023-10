Terra e Paixão: Antônio se divorcia de Irene e pede Agatha em casamento 

A ex-morta-viva verá nesse pedido uma ótima oportunidade para dar andamento em seu plano contra o fazendeiro.

Meus amores, após o fazendeiro flagrar a esposa com o seu amante na cama de um motel, tudo isso graças a armação de Agatha, Antônio resolverá colocar um fim em seu casamento de uma vez por todas, podendo agora se entregar ao amor que sente por Agatha.

Completamente apaixonado pela ex-morta-viva, o ricaço levará a golpista para um restaurante, onde ele, em meio a um brinde, com o melhor champanhe do estabelecimento, tirará uma caixinha do bolso e a pedirá em casamento.

Sem pensar duas vezes, e já pensando em evoluir o seu plano de acabar com Antônio, Agatha aceitará o pedido de casamento e ainda dirá que é a mulher mais feliz do mundo ao lado do fazendeiro.