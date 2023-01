“Temos que ser a voz dela nesse momento”, dispara Cleo Pires sobre caso Luana Piovani

Atriz usou as redes sociais para mostrar sua indignação diante do processo que a loira recebeu do seu ex-marido

Ninguém solta a mão de ninguém. Mulheres unidas, jamais serão vencidas! Cleo Pires deu a cara a tapa para dizer que está do lado de Luana Piovani, que recebeu um processo do seu ex-marido, Pedro Scooby, que tenta tomar a guarda das crianças. “Eu tô muito indignada como que está acontecendo com a Luana Piovani, é revoltante você ver uma mulher que sempre priorizou o cuidado com os seus filhos recebendo uma intimação para ser calada”, iniciou cleo pires perfeita em todas as colocações sobre Luana Piovani e Pedro Scooby pic.twitter.com/iqf9SVfpEY — gra. (@favxbobby) January 27, 2023 E continuou: “Ela está sendo intimidada com fotos nuas dela, de ensaios que ela fez, anexadas a esse processo. Não faz sentido, ela só cobrou responsabilidade do pai dos filhos dela, quantas mães não passam por isso”. “Podem tentar calar, mas nós somos muitas e sempre que uma mulher for silenciada a gente tem que permanecer juntos, unidas. Luana, tô contigo para o que precisar de mim, minha amiga”, finalizou.