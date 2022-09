Simone anuncia volta aos palcos: “Aguardem para o nosso grande reencontro!“

A cantora retornará aos palcos no dia 11 de outubro, ao lado da cantora Priscilla Sena.

Após toda polêmica envolvendo o fim da dupla sertaneja ‘Simone e Simaria’, Simone voltará aos palcos sem a participação da irmã. A cantora participará da gravação do DVD de Priscilla Sena, em Recife, no dia 11 de outubro. A apresentação será no Classic Hall.

Simone anunciou que dará início a sua carreira solo no próximo mês, mas até o momento não informou se a participação no DVD será o primeiro passo nessa nova fase.

“Estou em um momento muito importante desse novo ciclo e não posso deixar de dividir com vocês. Audições, definição de nova identidade visual, tudo o quanto antes. Posso dizer que é muito trabalho, mas estou feliz e ansiosa para mostrar tudo o quanto antes! Aguardem para o nosso grande reencontro!“, disse a artista.