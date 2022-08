Simaria contrata equipe de Roberto Carlos para sua carreira solo

Depois de anunciar o fim da dupla com Simone, Simaria contratou uma nova equipe para cuidar da sua carreira

A fofoqueira não tem tempo nem para ficar triste com a notícia do fim da dupla das irmãs mais famosas do Brasil. Ontem (18), Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja e informaram que vão seguir carreira solo. De acordo com o jornalista Lucas Pasin, Simaria não perdeu tempo e já contratou a equipe de Roberto Carlos para gerenciar a nova fase de sua vida.

“Tão logo a gente tenha tudo traçado, vamos anunciar os próximos passos. Neste momento ela está cuidando da voz que ficou debilitada em virtude dos problemas que passou no fim do casamento, agenda cheia de shows, e agora quer ter um tempo para se cuidar. É uma parada estratégica”, anunciou o novo representante de Simaria.

A assessoria ainda informou que a cantora vai levar um tempo para voltar aos palcos, mas vai ter um retorno sim. Eita!