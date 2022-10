Shakira lança single e comove fãs

E a gata mais uma vez entregou tudo! Nesta quarta-feira (19), a musa colombiana, Shakira, impactou os fãs com o lançamento do clipe da música “Monotonía”, que é um feat entre a cantora e o porto-riquenho Ozuna. O single, que está recheado de emoção, é o primeiro lançado pela cantora desde a sua separação com o jogador de futebol Gerard Piqué.

Muitos dos fãs da cantora estão supondo que a música é uma indireta para o seu ex-marido, uma vez que, em sua letra, Shakira canta: “não foi culpa sua, nem minha, foi culpa da monotonia”, e ainda continua “Você com as suas coisas, eu fazendo mais do mesmo / Sempre procurando protagonismo / Você esqueceu daquilo que fomos um dia…”.

Além da letra impactante, outra coisa que comoveu bastante os fãs foram as imagens produzidas para o clipe. Dentre as cenas que foram ao ar, em um close cheio de emoção, a colombiana aparece chorando. Já em outro, a mesma tem o seu coração arrancado.

Em menos de 24 horas de seu lançamento, o clipe que emocionou os fãs da cantora, já gerou diversos comentários, como:

achei pesadissimo o novo clipe da shakira, a simbologia de sentir dor como se coração estivesse fora do peito, se sentir perdida e ter o coração pesoteado, sendo a unica solução possível o trancar para pode seguir em frente, pelo menos ela que fica com a chave no final — isabel¹³ | 📺: tbbt⁹ (@rossgellxr) October 20, 2022

Shakira não destruiu só o coração dela nesse clipe, não tem como assistir e ficar com coração apertado! https://t.co/ytZvouBduJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE October 20, 2022