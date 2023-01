Seu Jorge é impedido de registrar seu filho com nome de ‘Samba’

Cantor e namorada, Karina Barbieri, ficaram chocados ao serem impedidos de dar o nome que gostariam ao filho

Depois do nascimento do primeiro filho de Seu Jorge com a terapeuta Karina Barbieri, o cantor enfrentou o processo de dar nome ao pequeno. O cantor encontrou pelo caminho obstáculos para dar o nome escolhido ao filho, Samba.

Acontece que o cartório impediu Seu Jorge de dar esse nome ao filho e de acordo com a Band, Seu Jorge vai entrar em um processo para tentar conseguir dar o nome ao filho.

Advogados do artista foram acionados para que o plano do casal dê certo em relação ao pequeno. E para as curiosas, o nome não pode ser registrado, porque se trata de um ritmo musical, que pode ser pejorativo para a criança.