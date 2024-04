“Sei nem o que é ménage”, nega Adriano Imperador sobre suposto envolvimento com Gracyanne Barbosa e Belo 

Genteeee, o Adriano Imperador apareceu nas suas redes sociais nesta sexta-feira (26) e se pronunciou depois de ter seu nome envolvido em notícias sobre ter feito um ménage com Gracyanne Barbosa e Belo.

Tudo começou quando o colunista Bruno Di Simone, no quadro “Caldeirão da Fofoca”, no Geral do Povo, falou que o ex-casal era adepto do ménage à trois (expressão francesa para relação sexual a três). Em uma das vezes, Adriano teria ficado com Gracyanne na presença de Belo e continuado a sair com a influenciadora depois, em segredo.

“Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim, sobre o Belo, a Gracyanne e eu. Não sei nem o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho maior respeito pelo Belo, nunca saí com a Gracyanne”, disse.

“Ia falar quando surgiu a fofoca, mas achei melhor ficar quieto porque, quando coloca o nome do Adriano, vira uma bola de neve. Esse rapaz que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Nunca fiz isso na minha vida. Tinha que ter um pingo de respeito antes de falar isso de mim, isso nunca aconteceu. Estou na minha, não estou mexendo com ninguém. Quando menos espero, inventam coisa de mim. Nunca fiz esse tal de ménage”, concluiu.