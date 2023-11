“Sei de muita coisa do Lucas e tenho áudios e vídeos dele”, confessa Cariucha

A ex-Fazenda afirmou que jamais iria expor o ex-marido de Jojo Todynho.

Após Jojo Todynho intimar Cariucha para também expor o seu ex-marido Lucas Souza, nesta quarta-feira (22), a ex-participante da A Fazenda resolveu utilizar as suas redes sociais, para se pronunciar sobre o assunto.

“Realmente, eu sei muita coisa do Lucas, coisas até demais. Conheci pessoas com quem ele se envolveu, teve relacionamento. Fui muito amiga dele aqui fora. Sei de muita coisa do Lucas e tenho áudios e vídeos dele”, confessou Cariucha, que logo em seguida se corrigiu afirmando que jamais iria expor o ex-militar.

“Na verdade, eu não tenho mais, porque eu apaguei tudo. Eu excluí tudo. Porque o Lucas confiou em mim. Uma coisa que eu não vou fazer é chantagem nem escrachar o Lucas, porque ele confiou em mim. O segredo dele, eu vou levar para o meu túmulo”, garantiu a ex-Fazenda.