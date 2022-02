No meu Pitaco, Douglas aproveitou segunda chance e está ligado no jogo

O ator já percebeu a movimentação e teve uma ótima visão do jogo

O ator já percebeu a movimentação e teve uma ótima visão do jogo

O apresentador Tadeu Schmidt foi muito claro para Douglas na última terça-feira, (8), ao dizer que estar no ‘BBB22’ pede comprometimento. E assim ele fez!

Acerola foi se movimentando e plantando a sementinha, durante toda a semana, que Lais e Barbara precisavam ser testadas no paredão para tirar as cartas marcadas (ele, Jessilane, Arthur e Natália) da mira. Arthur o escutou e concordou que Lais precisava ir ao paredão por ser indiferente ao jogo.

No confessionário o voto de Douglas foi em Lais, como uma estratégia de teste

Ao votar no confessionário ontem, (13), seu voto foi em Lais — que ainda não tinha sido puxada no contragolpe por Natalia ao paredão — e ao ser sorteado para saber o voto de alguém, perguntou de Vyni — outro do Quarto Lollipop que o ator quer testar.

Em conversa com Jessi e Nat, ele se surpreendeu que “as comadres”, grupo formado por elas e Lina, não combinam voto e que elas precisam combinar para se proteger. “Se a gente organizar direitinho, a gente desorganiza [os complôs de voto]. Não lembra o que o Tadeu disse sobre desperdiçar os votos? Se eu insistir nisso eu vou ser muito imbecil”, disse o ator. E prometeu ser a “ponte” do Quarto Grunge, entre elas, PA, Scooby e Lucas.

Douglas surpreendido que “as comadres” não combinam voto entre si. Jura?

Ou seja, o paredão serviu para que Douglas finalmente acordasse para o jogo e visse a importância que tem ele se proteger. E pelo visto, se Scooby não começar a enxergar o jogo dessa forma, ele irá se unir a Natália, Jessilane, Arthur e Paulo André para jogar de verdade. O Brasil não errou em deixa-lo!

https://twitter.com/mirellacomerian/status/1492609155097669640

https://twitter.com/Silva_DG/status/1492362586901385222