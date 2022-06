‘Se Sobreviver, Case’ chega nas telinhas do Multishow e Globoplay a partir de 04 de julho

Casais passarão 20 dias na Serra da Capivara, no Piauí

Minhas noveleiras de plantão já estão com o radar ligado? Vem novidade por aí e vocês não podem ficar de fora, hein? Onde tem sinal de realidade, estamos on e recebi informações quentíssimas que o novo ‘Se Sobreviver, Case’ estará incrível. Ansiosa estou!

Mas acalme o coração, porque o programa só chega nas telinhas do Multishow e da Globoplay no dia 04 de julho. O mais legal é que vamos ver os casais famosos em situações que jamais imaginamos ver, aquelas bem extremas que fazem a gente arrancar os cabelos com a pinça.

Mário Jr. e Barbara Santiago, Vitoria Schwarzelühr e José Alemão, Tabatha Paixão e Igor Xavier, Luana Kazaki e Arthur O Urso e Edson Damazzo e Uill, são alguns dos participantes para vocês terem uma palinha do que vem por aí. O amor dos casais será colocado à prova para no final responderem se estão prontos para o casório ou não.

Serão 20 dias na Serra da Capivara, no Piauí e os casais terão que sobreviver com uma “caixa de sobrevivência” contendo itens como fósforos, gravetos, mapa, panela e cantil. Estou ansiosíssima e não vejo a hora de ver os casais passando perrengues históricos.