Rodrigo revela energia pesada nos bastidores e Naiara Azevedo treta com Bárbara!

O bicho pegou entre os participantes e pelo jeito a moça dos cinquenta reais não quer amizade com os brothers

A ideia de reunir os eliminados foi brilhante, Boninho! Inclusive, eu acho que você deveria coloca-los na casa e tirar quem está lá ainda — mas sem Luciano, o extremamente bonito, porque ele continua uma planta. Deus do céu! E além das farpas no ao vivo e no programa “Fora da Casa”, os bastidores não estava dos melhores. Quem contou foi Rodrigo.

Em uma live após o programa de Ana Clara — seu possível affair —, o ex brother revelou: “O programa é feito para ter atrito né? Às vezes tem atrito lá dentro, mas não aqui fora. E a energia pesada, cara! Encontrei a Jade agora, ela falou que ‘tá pesado, Luciano também…”. Tudo por causa de quem? Ela! A moça dos cinquenta milhões de reais por ter causado tanta animosidade: Naiara de Fátima Azevedo. Ah e ele revelou que teve discussões nos intervalos do programa com Tadeu Schmidt.

Rodrigo falando sobre a energia pesada nos bastidores #BBB22 pic.twitter.com/psRPLXZOfE — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 18, 2022

A cantora está afiadíssima e pronta para embates viu? Até camarim separado ela pediu para não se misturar com a gentalha. Inclusive, os participantes a acusaram de estar fazendo um personagem no programa, que não foi durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. Tanto é que no “Fora da Casa”, ela disse a Ana Clara que não faz questão de participar do grupo no Whatsapp. Eita!

"Vai entrar no grupo do zap, Naiara?"

"NÃO."

"FAZ BEM. Nao quer estar lá, né?"

"NÃO."

🗣️#BBB22 pic.twitter.com/ELAjneJqww — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2022

Aliás, a cantora tentou fazer uma fofoca entre Barbara e Larissa, e recebeu a seguinte resposta da modelo: “Às vezes parece que eu não sei se tô conversando com você ou com uma pagina de fofocas. Parece que tô aqui com Choquei, Fofoquei, Gina Indelicada… É igual”. E Naiara, como uma psicóloga perguntou: “Isso te incomoda?”, com uma resposta afirmativa de Barbara, para Nai continuar: “Então, pronto! Isso é sobre você, sobre o que você sente”. Barbara encerrou dizendo: “Tudo que tu se incomoda você sabe que é sobre ti né?”, para comemoração de Ana Clara com a paz do programa. Cadê a lavação de roupa suja hein? Mas nem precisa…