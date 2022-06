Todas as Flores: Regina Casé comandará tráfico humano

Novela de João Emanuel Carneiro vai trabalhar o lado vilã de Regina que abandonará a filha cega

Todas as Flores já está prometendo sem nem entregar e eu já estou de cabelo em pé. No Leblon não se fala outra coisa senão a mudança de Regina Casé para o papel. De acordo com o site ‘Notícias da TV’ a atriz ganhou uma roupagem bem diferente de Lourdes em ‘Amor de Mãe’, comandando o tráfico de pessoas.

E não para por aí, porque a personagem de Regina ainda abandonará uma filha cega. Dá pra acreditar? A novela será exibida logo após o término de Pantanal, mas apenas no Globoplay.

Regina dará vida a uma vilã que marcará a história das novelas, dando vida a Zoé. Na sinopse a personagem é apresentada como uma coitadinha, carente, extrovertida e espalhafatosa, mas ela decide vender uma filha cega, sendo impedida pelo pai da menina. Zoe acaba abandonando a menina e indo embora com sua primeira filha. Babado!

A mulher ainda vai comendar uma máfia de tráfico humano, que tira as pessoas da rua prometendo um futuro meljhor, mas em troca é vendida como escrvo para trabalhar em uma fazenda no interior.

A temática da novela esta eletrizante e eu não perderei nem um capítulo!