Rancorosa?? Luísa Sonza debocha de repórter do Multishow ao vivo 

Eitaaa amores! Luísa Sonza mostrou ontem (22) na transmissão ao vivo do Lollapalooza do Multishow que não é de levar desaforo para casa. Tudo isso começou quando o contratado da Globo se aproximou da cantora para tentar entrevistá-la. Ela fez uma careta para a câmera e seguiu caminhando.

Só que ela se lembrou do comentário feito pelo repórter sobre a gritaria dela durante a apresentação da cantora norte-americana Demi Lovato no Festival The Town que rolou no ano passado e decidiu afrontá-lo.

“Ah, foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritávamos. Você vai ver eu gritar muito mais ainda”, disse a loira. “Tá bom, combinado”, retrucou o repórter, na lata.

Durante o festival The Town, em São Paulo, o repórter Guilherme Guedes parecia bastante incomodado com a apresentação de Luísa Sonza e Demi Lovato. Sem medo dos fãs das artistas, ele se referiu à performance como uma “gritaria”.

“A gente já sabia que a Demi sabia gritar. A Luísa Sonza gritou alto, e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. O público gritou mais alto ainda. Eu espero que minha audição esteja bem.”

Quando a fala do repórter repercutiu nas redes sociais, ele decidiu se explicar para o público. “Gente, quando falei dos gritos, estava falando do volume. Eu adoro gritaria, cresci ouvindo música de gritaria. Estava falando apenas do volume. Adoro Demi Lovato e Luísa Sonza. Paz”, disse o jornalista.