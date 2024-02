Rafaella Justus mostra resultado de rinoplastia

Olha ela! Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, apareceu pela primeira vez após a realização de uma rinoplastia. A herdeira publicou uma foto em suas redes sociais comemorando o aniversário da madrasta, Ana Paula Siebert.

Rafaella posou com a aniversariante e foi vista com o curativo no nariz. Com o registro, ela mostrou os resultados iniciais de sua cirurgia, que mesmo tendo sido realizada há pouco tempo, já mudou seu rostinho.

Rafaella Justus realizou uma rinoplastia no último dia 11. A cirurgia estética foi feita com outro procedimento, que corrigiu seu desvio de septo. Desde então, ela vem se recuperando na companhia de sua mãe, Ticiane Pinheiro.