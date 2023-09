Radialista que fazia selfie é atingido por rocha de três toneladas

Vítima não teve nenhum ferimento grave, nem quebrou nenhum osso mesmo sendo atingido nas pernas. Ele recebeu alta do hospital no mesmo dia.

Meu Deus do céu, gente! Eu tô completamente chocada com o que eu acabei de saber. O radialista Marciel Bezerra passou por um sufoco daqueles no início do mês de agosto deste ano. Isso tudo porque uma pedra de cerca de 3 toneladas caiu sobre ele enquanto fazia uma foto em uma região no município de Cedro, no Ceará. Só que o comunicador apenas divulgou o caso nesta quinta-feira (31).

Além de ser radialista, o Marciel também é fotógrafo e triatleta. Nas suas redes sociais ele tem costume de compartilhar com os amigos fotos de lugares em que visita. No dia 5 de agosto, ele resolveu realizar uma atividade e passou pelo trecho onde ocorreu o incidente, com uma amiga. Neste momento, essa amiga dele ficou um pouco afastada, enquanto Marciel subiu nas pedras para tirar as fotos e utilizou a função temporizador do celular. O fotógrafo, então, programava a foto e corria para as pedras a tempo de sair na imagem.



“Eu subi para as pedras para fazer registros, porque como é um espaço aberto, o céu estava bacana. Tem muitas pedras grandes para fazer aquelas fotos, como de costume eu sempre faço”, explica Marciel Bezerra. “No momento que subi na lateral da pedra, eu vi que pisei numa pedra que estava sustentando-a [a maior], foi aí o momento em que a pedra veio. Tentei segurar, mas não consegui, foi aí onde realmente a pedra caiu sobre mim”, relembra.



No vídeo gravado pela amiga mostra o momento em que a pedra caiu sobre o radialista. Segundo os trabalhadores da obra, o pedregulho pesa cerca de 3 toneladas, e ficou entre 7 e 8 minutos em cima de Marciel. “No momento que a pedra caiu, eu gritei um grito de desespero para minha amiga. Aí ela veio até mim, ficou desesperada naquele momento, posteriormente eu disse ‘volta para a estrada e pede socorro a quem tiver passando por lá’”, conta.



Pessoas que estavam próximas do local conseguiram socorrer o radialista. Em seguida, o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e conduziu Marciel para um hospital mais próximo. Felizmente, não teve nenhum ferimento grave, e foi liberado no mesmo dia.

“Eles tiraram parte da terra debaixo das pedras, foi onde eu consegui tirar uma perna, depois a outra. Quando o Samu chegou, eu já estava saindo da pedra”, explica.