Quem é Bruno Montaleone, o boy que está fazendo sucesso em Verdades Secretas 2?

Saiba quem é Bruno Montaleone, o aotr que está se destacando como Matheus em Verdades Secretas 2

Katia Flávia faz a bio completa deste boy que está se destacando em Verdades Secretas 2.

Matheus está movimentando as redes sociais com sua atuação em Verdades Secretas. O personagem é interpretado por Bruno Montaleone que tem se destacado papel tanto pela atuação quanto pela beleza. Mateus é um modelo inciante que faz book rosa e se relaciona com toda uma família, aliás já comentei sobre isso em outro bate-papo nosso.

Mas vamos atualizar vocês sobre o boy… recentemente ele foi visto com a cunhada de Angel, digo, com a atriz Julia Byrro. Ele também foi namorado de Sasha Meneghel, lá pra 2018, inclusive eram presenças constantes em sites de celebridades.

Bruno Montaleone e Julia Byrro nos bastidores de Verdades Secretas. Foto: Extra

O Bru (bem íntima), também ja foi indicado ao prêmio Nickelodeon na categoria Gato Trendy! Por mim ele teria levado o prêmio!

Ele começou em Malhação – “Seu Lugar no Mundo”, em 2015, e não parou mais, já participou de vários trabalhos dentro da emissora carioca, a Rede Globo. Até participar do extinto programa dos Trapalhões, o rapaz já participou, ele era amigo de Didi e Dedé. Já participou também de “Dança dos Famosos” e ficou em (pasmem), décimo primeiro lugar! Portanto sabemos que dança não é muito a praia do moço!

Bruno Montaleone para Revista Vogue. Foto: Vogue Brasil.

Bruno nasceu no Rio de Janeiro e já trabalhou como modelo, também cursou direito mas não chegou a se formar. Trancou a faculdade para se dedicar à atuação. Sorte a nossa não é mesmo?

E para 2022 já veremos Bruno Montaleone novamente… é quando será lançada “De Volta Aos 15” pela Netflix. Bruno atuará com Camila Queiroz e interpretará Fabrício. A série contará com a participação de vários atores e terá Maísa como protagonista.

Bruno também já foi modelo. Foto: G1

Tudo indica que Bruno Montaleone não vai parar por aí! Me liga Bru…