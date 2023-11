Que expulsão maravilhosa: Rachel sai da Fazenda, alavanca Ibope da emissora e ganha programa no Kwai

A jornalista foi uma das contratadas da plataforma que é uma das maiores patrocinadores do reality da Record

Rachel Sheherazade está dando o que falar entre o público que aguarda ansiosamente os seus novos projetos profissionais. Depois de alavancar a audiência da Fazenda, a jornalista acaba de ganhar um programa no Kwai, com nome de ‘Fala Sheherazade’.

As informações vieram direto da plataforma de vídeos e foram publicadas pelo Notícias da TV. O Fala Sheherazade será uma série de transmissões ao vivo e exclusivas da plataforma, com exibições às 18h (quarta-feira) e 19h30 (sexta-feira).

“O Kwai é patrocinador oficial do reality show, que contou com a participação de Sherazade até sua saída precoce [e polêmica] do programa. Agora, o aplicativo é a primeira marca a fechar uma parceria exclusiva com a apresentadora”, disse a marca.