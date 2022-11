“Quando eu fui colocar, não passava nem dos meus quadris”, dispara Kim sobre vestido de Marilyn Monroe

Vestido da musa icônica do cinema foi usado por Kim Kardashian no Baile MET deste ano

Kim Kardashian voltou a falar do vestido de Marilyn Monroe no episódio do reality show “The Kardashians”. A musa contou que quando provou o vestido, ele não passou nos seus quadris e disse que teria que fazer uma dieta rigorosa para conseguir provar o vestido uma segunda vez. Kim ainda conta que cortou o açúcar da sua alimentação para que conseguisse perder as 10 libras necessárias.

“Quando eu fui colocar, não passava nem dos meus quadris, eu fiquei devastada”, comentou a modelo no novo episódio do reality. Vale ressaltar que ela ficou apenas 15 minutos vestida com o vestido, apenas para atravessar o red carpet.

Khloé e Kourtney entraram em contato com o museu dono da peça e disse: “Sabe de uma coisa, eu vou tentar de tudo, e se eu realmente conseguir perder 10 libras (cerca de 4,5 kg), aí nós provamos de novo”. Logo Kim intensificou os treinos, cortou o açúcar e só comia salada e carnes.