“Pra mim ele está no inferno, está péssimo”, diz espiritualista a respeito de Guilherme de Pádua

A escritora, especializada em espiritualidade, diz que o ex-ator está recebendo agora, todo o mal que fez para a atriz Daniella Perez.

Em vídeo publicado na última segunda-feira (14), a escritora e espiritualista Monica Buonfiglio, faz a leitura do mapa natal, da revolução e de um mapa específico do dia da morte do pastor e ex-ator, Guilherme de Pádua, o responsável pela morte da atriz Daniella Perez. “É óbvio que ele não está no céu.”

De acordo com ela, as punhaladas que o ex-ator deu em Daniella, “ele está tomando agora, no plano espiritual”. Ela afirma que mesmo ele tendo se tornado pastor, não adiantou em nada. “Pura ilusão, uma tentativa de conversão.”

Ela afirma, que segundo as questões búdicas/orientais, ele tem um carma que irá atormentar até a sua terceira geração, ou seja, seus netos.

“O que eu quero dizer é que ele provavelmente será e está eternamente apunhalado. Aqui se faz, aqui se paga, e a justiça divina foi feita”, completou a espiritualista.

A escritora já havia publicado outro vídeo falando sobre Guilherme. Há cerca de três meses, ela fez uma publicação onde relatava que o ex-ator não se arrependia do crime que cometeu contra a Daniella, em 1992, e afirmou que o pastor estava com medo da morte.

“Se esse rapaz não estiver medicado, pode ter problemas no futuro. A sexualidade dele é um pouco conturbada. Pelo mapa, não existe arrependimento. Guilherme está passando por um Plutão até dezembro de 2022. Ele está com medo de morrer. Provavelmente está enclausurado com medo de morrer. Provavelmente vai tentar provar sua inocência, e não sei como”, disse a espiritualista na época.