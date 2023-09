Percival de Souza passa por cirurgia no coração

Devido ao procedimento, o jornalista teve que se afastar de suas cargo no telejornalístico Cidade Alerta, da Record TV.

Meus amores, na manhã de ontem (29), o jornalista e comentarista de segurança do telejornal Cidade Alerta, da Record TV, Percival de Souza, teve que se afastar de seu cargo na emissora para passar por uma cirurgia em seu coração.

De acordo com o site Notícias da TV, Percival realizou um cateterismo, procedimento esse que é realizado através da introdução de uma cateter na artéria do braço ou da perna do paciente, que é levado até o coração, com o intuito de tratar ou diagnosticar algumas doenças cardíacas, como infartos.

Além disso, o procedimento que foi realizado no jornalista é capaz de detectar e remover o acúmulo de placas de gordura , colesterol e de outras substâncias que são encontradas no sangue, que podem estreitar ou até mesmo bloquear as artérias coronárias.