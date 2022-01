VIXI! Pepita alfineta Rodrigo do BBB22

VIXI! Pepita alfineta Rodrigo do BBB22. A transsexual não gostou do brother citar “bolha” no reality show.

A transsexual não gostou do brother citar “bolha” no reality show Já dizia os números romanos: VIXI! As falas do brother Rodrigo, do BBB22, não estão agradando aqui fora. Entre elas, a transsexual Pepita, que não aprovou uma frase do participante: “Estou saindo da minha bolha”. É que o moço está o tempo tentando “aprender” como tratar a todos, principalmente depois de citar “traveco” e se desculpar por não saber que é errado. Oi?????? Leia também Tiago Abravanel confessa um segredo: Quer ter um parque de diversão, o Abravalândia! Foto: Reprodução Aí a cantora Pepita colocou a boca no trombone em seu Twitter (@PepitaOfc): “Pra mim essa palavra “bolha” serve para as pessoas tentarem justificar seus erros pela falta consciente de informação. Estamos em 2022, só não tem informação e conhecimento quem não vai atrás pelo simples fato de olhar apenas pra si mesmo! #BBB22”, descascou. Pra mim essa palavra “bolha” serve para as pessoas tentarem justificar seus erros pela falta consciente de informação. Estamos em 2022, só não tem informação e conhecimento quem não vai atrás pelo simples fato de olhar apenas pra si mesmo! #BBB22 — PEPITA 👄 (@PepitaOfc) January 22, 2022 E quem também se decepcionou com o brother, foi a cantora Anitta, que já estava o tratando como seu namorado. Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar ? — Anitta (@Anitta) January 22, 2022 É, o estilo de jogo do Pipoca não está dando ibope não… CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE