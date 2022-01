Tiago Abravanel confessa um segredo: Quer ter um parque de diversão, o Abravalândia!

Em um programa da GNT, Abrava confessa o sonho de ter um parte de diversões, o Abravalândia.

Tiago Abravanel foi um dos famosos a abrir sua casa para o programa da GNT, “Pode Entrar – Casa GNT”. Logo na entrada, Tiago conta um segredo: Tem o sonho de ter um parque de diversões e o parque de Abrava já tem até nome pessoal: Abravalândia!

Foto: Reprodução

Ele comentou também as referências para a decoração de seu apartamento, vem desta história do parque de diversões, por isso vários bonecos Funkos logo na entrada do lar. E vício em bonecos é tanto, que Tiago tem em média 800 bonecos! Status de colecionador mesmo!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Para Abravalândia, Tiago Abravanel espalhou inúmeros bonecos de Toy Art por toda sua casa, ou seja, o que deixou a decoração do espaço mais divertido e fez alusão a este universo que o BBB tanto ama.

Foto: Reprodução

Mas o mais curioso mesmo é a máquina de pegar bichos de pelúcia na casa de Abravanel. Ele explicou que a máquina é para os convidados. Eles podem pegar fichas e brincar de pegar os bichinhos. Caso consiga pegar, pode levar pra casa!

Foto: Reprodução

O duplex ainda conta com um cinema a céu aberto e espaço para aquele momentinho relax tão necessário. A vista deste terraço é um show à parte!

Foto: Reprodução

Tiago, quando sair do BBB, mesmo que seja vencedor ou não, me convida pra conhecer a Abravalândia!