Scooby se revolta com voto das ‘Comadres’ em PA e cogita desistir: “é muita falsidade”

O surfista descobriu que em um jogo as pessoas são traiçoeiras depois de cinco semanas. Inocência?

Depois da formação do paredão deste domingo, (20), o clima esquentou na casa do ‘BBB22’ — até Pedro Scooby, o paz e amor da edição, saiu totalmente do sério. Inclusive, queria desistir do programa, leitor(a).

Scooby comenta voto das meninas no quarto com os meninos

O grupo formado por Lina, Tiago, Jessilane e Natália resolveu indicar Paulo André ao paredão, sendo que ele é do mesmo quarto que elas. Isso deixou Arthur e Pedro Scooby revoltados com a situação e o surfista, ao encerramento da edição, foi esbravejando para o quarto Grunge junto com o ator, Lucas e PA.

“Só funciona com a gente essa falsidade, pô. Os caras [Douglas] botam na cabeça da gente: ‘não, agora estamos todos unidos’. Unidos é o caralh*, irmão”, disse Scooby revoltado. Aliás, depois ele falou na cara do Acerola que eles compraram uma briga para defender as “comadres” e quem levou a bronca foi Paulo André no paredão.

O Scooby revoltado que não houve união no grupo do confessionário e isso colocou PA no paredão.



Sim, o Scooby, que, ao lado do PA, foi na onda do Gustavo e tornou vencedor o voto vencido do quarto Grunge 🤷‍♂️ #BBB22 pic.twitter.com/xLNmHb22tc — Jeff Nascimento 🧜🏽‍♀️💃🏾🎲 (@jnascim) February 21, 2022

Scooby jogando na cara do Douglas que eles compraram uma briga contra o lollipop para defender ele e Arthur e no fim das contas quem acabou se ferrando foi o Paulo e por causa das comadres.



Douglas: "Verdade" #BBB22 pic.twitter.com/gOO7YyY0sb — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) February 21, 2022

E ele não parou por aí, ‘tá? Ele ainda esbravejou para Douglas que Laís votou no ator somente no último fim de semana, sendo que Lina e Jessi estão sempre votando neles [PA e Scooby].

scooby ta certo mas vcs n tão preparados pra essa conversa pic.twitter.com/bVlGHYp4EU — natinho (@nattentacion) February 21, 2022

Depois, arrumou suas malas e disse que se o atleta for embora amanhã, (22), ele sai junto com ele. Isso que é amizade né? E falou para Tiago Abravanel que não suporta essa falsidade toda do programa e não quer se tornar uma pessoa com raiva.

O Scooby arrumando as malas pq se o PA sair amanhã ele vai junto 🆘🗣️ pic.twitter.com/y0Yi8O2E4J — karina paranauê (@karinacomenta) February 21, 2022

E hoje tem ‘Jogo da Discórdia’ e pelo jeito, Scooby não está afim de pipocar… Promeeeete!