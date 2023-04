Patrícia Poeta ironiza e faz piada: “Câmera certa”

A apresentadora deixou todos os internautas chocados por não usar o espaço do ‘Encontro’ para pedir desculpas para o seu colega de apresentação

Depois de interromper Manoel Soares e ficar na boca do povo, Patrícia Poeta surgiu pleníssima no ‘Encontro’ como se nada tivesse acontecido. A apresentadora chegou a ironizar o momento com uma piada sobre o momento que gerou o maior bafafá nas redes sociais.

“Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”, brincou ela, ao cumprimentar o apresentador.

Tempos antes ela teria minimizado o seu erro dizendo que no ao vivo essas coisas acontecem. “Programa ao vivo é assim mesmo, às vezes cai o link, cai o ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na frente da câmera errada”, riu Patrícia.

Vale ressaltar que não é de hoje que o clima entre os dois anda meio ruim e eles tem que fazer das tripas coração para manter o clima um pouco harmônico quando o programa está no ar. Afe!