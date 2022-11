“Parabéns, Lucas, burro para caralh”, dispara Mc Mirella para ex de Jojo Todynho*

Cantora usou os comentários da publicação do Instagram de Sidney Pedroso para mandar o recado para Lucas Souza, ex-marido de Jojo

Olha ela! Mc Mirella não ficou calada diante ao bafafá na vida de sua amiga de Fazenda, Jojo Todynho. A musa usou a publicação de Sidney Pedroso no Instagram para desabafar com uma opinião bem sincera sobre o que pensa de Lucas Souza. N aocasião, a cantora chamou o militar de burro por ter ficado com algu[ém que o expos (caso de Liziane).

“Parabéns, Lucas, burro pra caralh*, sai pra rua e na primeira oportunidade dá uma dessas e ainda com alguém que te expõe desse jeito! Achou ruim da Jojo ter falado de você, mas ela sempre falou bem de você… Agora tome essa aí falando de você desse jeito, te expondo assim! HOMENS sejam mais inteligentes e parem de pensar só com a cabeça de baixo na hora da raivinha! Tá nervosinho? Tá estressado com alguma situação? Brigou? Separou? Largou e não sabe o que vai ser mesmo? Vai dormir que passa! NADA COMO O TEMPO!! Melhor q fazer merda na rua na primeira oportunidade e se arrepender depois… Porque não existe arrependimento que mude o que já foi feito… Sem mais….”, escreveu ela.

Não demorou muito para que o comentário fosse parar na boca do povo e ela rebateu: “Gente me poupe minha vida não é baseada comigo e meu ex! O que eu vivo pra minha vida, não quero para as minhas amigas. Desejo o melhor pra Jojo e quero vê-la bem. Cada pessoa sabe o q vive… Só tô dizendo o que sinto e o que penso sobre a situação de uma amiga… Misericórdia”, escreveu.