Pantanal: Tenório planeja massacre em fazenda de José Leôncio, incluindo o fazendeiro

Hoje a novela Pantanal irá pegar fogo, isso tudo por causa do crápula do Tenório. Tenório (Murilo Benício) irá tirar satisfação com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) sobre a ação na justiça que ela entrou contra ele. A hóspede de José Leôncio (Marcos Palmeira) não irá querer conversa. Mas o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) irá afrontar Tenório.

José Leôncio irá assumir que foi ele que ajudou Maria Bruaca a contratar uma advogada e entrar com um processo contra Tenório, o que deixará o bigodudo furioso. Quando retornar para fazenda o personagem de Murilo Benício irá planejar a morta da ex-esposa, de seu amante e de Leôncio.

Isso irá acontecer porque Tenório tem consciência que Maria Bruaca irá tirar tudo dele, e ele afirma que não pode esperar para ver.