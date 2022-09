Pantanal: Alcides se Vingará de Tenório após ser violentado sexualmente

Segundo a profecia de Cramulhão, Alcides não poderá usar uma arma de fogo para matar o vilão.

Após ter sido violentado sexualmente por Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré) se vingará do vilão da trama. Ele irá atrás do mau-caráter e com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), pegará uma lança na casa de Zé Leôncio, já que segundo a profecia de Cramulhão, ele não poderá usar uma arma de fogo para matar o fazendeiro.

Os dois irão até as terras do bigodudo, que estará saindo de barco para pescar. Antes que o barco se afaste da beira do rio, Alcides colocará o pé na embarcação, que balançará ela, fazendo com que Tenório quase caia.

Ao perceber que o ex- funcionário está com uma Zangaia em mãos, Tenório sacará uma arma que estará escondida e apontará para a testa de Alcides, porém lhe dará a oportunidade de ir embora. Vendo as ameaças, Zaquieu aparecerá para ajudar Alcides, o que irritará mais ainda Tenório. Ela ameaçará o ex-mordomo e com golpe de mestre, Alcides apunhalará a lança no peito de Tenório.