Pantanal: Alcides assume para Maria Bruaca que matou Tenório

Ao descobrir que o ex-companheiro está morto, a ex-dona de casa começará a chorar, o que irritará Alcides.

E a vingança é um prato que se come frio. Após ter sido violentado por seu inimigo Tenório (Murilo Benício), Alcides (Juliano Cazarré), que carregará para sempre as marcas que o estupro lhe causou, se dedicará por inteiro em se vingar do vilão da novela.

Ele planejará a morte do bigodudo, que com a ajuda de Zaquieu (Silveiro Pereira), conseguirá concluir seu plano com excelência.

Tendo concluído a sua vingança, o boiadeiro terá que conta a sua amada que acabará de tirar a vida de seu ex-marido e pai da sua filha, porém a reação de Bruaca (Isabel Teixeira) lhe surpreenderá.

A ex-dona de casa ficará com os olhos cheios de lágrimas ao descobrir da morte do seu ex-companheiro. Ao ser perguntada se estava chorando pelo vilão, ela responderá ao amado: “Não tô chorando por ele… Tô chorando pela minha filha. E pelo meu neto também”.