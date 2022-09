Pai de Vanessa Lopes rebate: “Não julgue as pessoas sem conhecer”

Alisson Ramalho foi até os stories rebater o comentário de internauta na foto dos filhos de Luana e Scooby

Meu Deus, o pai de Vanessa Lopes usou os stories do Instagram para rebater os comentários dos internautas sobre foto com os filhos de Luana Piovani e Scooby, acontece que o muso cita o nome de Luana como se a atriz falasse das roupas da filha, mas quem falou foi um internauta. A loira apenas perguntou que era a Vanessa, nada mais.

“É minha filha Luana, uma artista digital, muito querida, uma criação extraordinária, dá uma Googlada lá, uma menina responsável que tem pai e mãe, diferente do seu comentário, vamos ter atenção antes de comentar e julgar as pessoas pela aparência e pela roupa. Os artistas são assim com estilistas e eventos”, disse o muso

Alisson ainda disse para a atriz não julgar a dançarina do Tik Tok sem antes conhecer quem ela realmente é. “Não julgue as pessoas sem conhecer não, você tem que respeitar as pessoas, aqui fica um recado do pai que deseja sucesso para você. Quem pediu para tirar fotos com a Vanessa foram as lindezas dos seus filhos”, declarou.