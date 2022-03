Quer assistir aos filmes que ganharam o Oscar? Alguns já estão disponíveis nas plataforma de streaming

Filmes que ganharam a premiação podem ser encontrados na Netflix, HBO Max, Prime Vídeo e muito mais

Gente, depois desse bafão do Oscar estou louca para ver alguns filmes. Organizei minha vida para aproveitar os grandes títulos nas plataformas de streaming. Não perco nenhum viu, e o melhor, sem sair de casa, aff, eu amo.

No Ritmo do Coração, Amazon Prime Video (Foto: Reprodução)

“No Ritmo do Coração” pode ser encontrado no Prime Vídeo da Amazon, o filme foi indicado em três categorias, sendo elas: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante, com Troy Kotsur.

Os Olhos de Tammy Faye, no Star+ (Foto: Reprodução)

“Os Olhos de Tammy Faye” estará disponível na Star+ a partir do dia 6 de abril , “Belfast” está em exibição nos cinemas e “Drive My Car” estará disponível na Mubi a partir do dia primeiro de abril.

Ataque dos Cães, na Netflix (Foto: Reprodução)

Na HBO Max encontramos “Duna”, um dos filmes com mais indicações, e “King Richard: Criando Campeãs”. Enquanto isso, Netflix fica com um dos títulos, “Ataque dos Cães”, estrelando Will Smith, que levou o prêmio de melhor ator.

Encanto, no Disney+ (Foto: Reprodução)

Disney+ fica com grande parte dos títulos, sendo eles “Encanto”, “Cruella” e “Amor, Sublime Amor”. Vale a pena fazer uma sessão de cinema com grandes e premiados nomes.