No Brasil é feio fazer sucesso!

Felipe Titto esteve no jota jota podcast e contou as diferenças entre morar nos Estados Unidos e no Brasil.

Felipe Titto esteve no Jota Jota Podcast e contou que se sente odiado por fazer sucesso! Ele é referência no Fitness, já atuou em novelas, faz trabalhos comunitários e é muito gato! Felipe Titto esteve no Jota Jota Podcast e falou sobre fama nos dias atuais. Joel Jota perguntou a Felipe como ele se mantém na fama com certa relevância nos dias de hoje e o boy respondeu que tudo mudou após ter seu filho, que uma chave virou. Ele ressaltou também a curiosidade e inquietação em sempre querer aprender mais… Felipe Titto também contou sua história, de quando tinha uma vida humilde e sua mãe era porteira de uma escola. Na época ele havia feito Malhação e foi para os Estados Unidos na intenção de fazer um curso de cinema, sem saber nada da língua americana. Alguns desdobramentos aconteceram nesta fase e Titto foi até pizzaiolo… O ator ainda contou as diferenças entre os dois países, que de acordo com sua experiência em terras americanas, Felipe sempre incentivado a conquistar bens e um certo conforto, ou seja, em sua concepção, uma vida e carreira de sucesso. Ele ainda pontou: "É feio fazer sucesso no Brasil". Titto contou também que no Brasil é perigoso mostrar aos outros suas vitórias, mas disse que não se incomoda e divulga suas conquistas sim e finalizou dizendo que "Eu nunca tive vergonha de ser pobre, mas também nunca tive orgulho". Beijos de luz para vocês que querem fazer sucesso!