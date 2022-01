Silas Malafaia e Eyshila se pronunciam sobre foto nu e criação de Onlyfans de Lucas Santos

O pastor Silas Malafaia se pronunciou sobre a conduta de seu sobrinho Lucas Santos, que criou um Onlyfans e postou um nude.

O sobrinho de Silas Malafaia e filho da pastora Eyshila criou um Onlyfans e os dois se pronunciaram sobre o assunto.

A família tradicional brasileira está em choque! O filho de Eyshila e sobrinho de Malafaia (boca mole) criou um Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto onde se compartilham fotos e vídeos de nus dos mais variados gêneros e segmentos eróticos. Até aí tudo bem!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Tudo bem se Lucas não fosse sobrinho e filho de pastores evangélicos. Conduta que religosos condenam rigorosamente, pois alegam que de acordo com preceitos da bíblia, é pecado! Lembrando que Silas é um dos maiores inimigos da comunidade LGBTQIA+ e sempre se posicionou contra direitos conquistados por pessoas que fazem parte deste grupo…

Leia também Fã homenageia Viih Tube com tatuagem e ela reage

Silas comentou o assunto: “Eyshila é casada com o irmão da minha esposa, Odilon, que é pastor da minha igreja. O filho dela (Lucas) mora na América. Eu não sou responsável pela atitude dos meus filhos, quanto mais pelos filhos dos outros. Mas ele (Lucas) conhece muito bem as minhas posições. O pai e a mãe dele me respeitam e concordam com minha visão sobre o assunto.”

Foto: Reprodução

A mãe de Lucas também se posicionou, publicando um comunicado em sua conta de Instagram dizendo: “Que o Senhor te guarde! Que Deus mantenha as suas integridades física e mental para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. O mundo cansa, o pecado desgasta e às vezes até deixa sequelas. Mas eu oro para que Deus te guarde e te mantenha em um lugar seguro até que seus olhos se abram e você enxergue a grandeza do que Deus tem pra você!”

Mas tudo parece que Lucas lida muito bem com sua sexualidade e com os comentários alheios, tanto que já se caracteriza de drag queen há um bom tempo, publica em seu Instagram e não esconde de ninguém o talento com make up e caracterização!

Free Lucas! Deixem o rapaz ser feliz e cuidar da própria vida!