“Ninguém comia picanha, veio comer picanha depois que Lula ganhou”, diz Deolane Bezerra.

Dra Deolane Bezerra declara voto em Lula para eleições 2022.

Deolane declarou seu apoio a Lula em podcast e contou sobre como era sua vida humilde.

Se tem uma coisa que eu, Kátia Flávia e a musa Deolane Bezerra temos em comum é a sinceridade e a coragem pra falar o que vem a mente! A advogada e influenciadora que coleciona mais de 12 milhões de seguidores em seu Instagram é corajosa e fala o que pensa, talvez por isso se tornou um dos nomes mais comentados da mídia em 2021.

No 011 podcast a musa foi categórica ao falar sobre o ex-presidente Lula e fazer uma comparação do governo do candidato petista com o governo atual. Ela e sua irmã Daniele fizeram várias comparações e declararam voto a Luis Inácio para 2022.

Deolane em encontro com ex-presidente Lula. Foto: Isto É.

Em um trecho, Deolane e Daniele falam a linguagem do povo brasileiro: “Nós somos da esquerda. Eu não sou esquerda em direita, sou Lula mesmo, ele pode estar em qualquer lado. Vou no meu nordeste e vejo o que era antes e o que era hoje. Gente, não tem mais mortalidade infantil depois que ele surgiu. A prova está aí, o nosso Supremo (Tribunal Federal) absolveu o homem! Papai Lula, ô meu Deus, amo ele demais”.

Lembrando que Deolane já se encontrou com o presidente Lula e nunca escondeu suas admiração pelo petista. A Dra. ainda deu a letra: “Ninguém comia picanha, veio comer picanha depois que Lula ganhou”.

Será que podemos esperar Dra. Deolane na carreira política?