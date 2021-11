Vica Brenner reage à homenagem de Ana Maria Braga para Marília Mendonça.

Ana Maria Braga faz homenagem à Marília Mendonça e é criticada por Vica brenner.

A influenciadora Vica Brenner se manifestou em suas redes sociais e falou sobre gordofobia por parte de Ana Maria Braga ao homenagear Marília Mendonça.

Vica Benner foi para os stories hoje e reagiu aos comentários de Ana Maria Braga ao homenagear a cantora Marília Mendonça no Mais Você de hoje.

Mais Você em homenagem à Marília mendonça. Foto: Gshow

Vica se posicionou sobre o trecho em que Ana Maria fala sobre o corpo da cantora. A influenciadora postou em seus stories um trecho da declaração da apresentadora e chamou atenção para uma causa importante: a gordofobia.

Ana Maria disse o seguinte: “Ela fez tanto pra chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu, criando um caminho pra ela, que fazia sentido, com esse vozeirão. E, de repente, ironia do destino que morreria dali a quatro, cinco dias”. A apresentadora foi bastante criticada na web.

Ana Maria Braga faz homenagem para Marília Mendonça. Foto: Gshow.

Diante destes comentários Vica fez vídeos falando sobre gordofobia e como as pessoas julgam corpos que não estão no padrão e que a pena mesmo é o fato de Marília ter ido tão cedo e deixado o filho, a mãe, os fãs, os amigos… e criticou: o peso dela, a balança… se tornou um assunto a ser comentado como se o corpo da Marília Mendonça fosse público, assim como acontece sempre com a pessoa gorda, fora do padrão.”





Vica ainda foi mais além: Você que acha que não teve problema nenhum na fala da Ana Maria Braga, que isso é problematização desnecessária, você que pensa isso… você provavelmente nunca comeu algodão pra não engordar e não sentir fome, você nunca colocou o dedo na guela pra vomitar depois de uma refeição porque você se sentia culpado, você nunca sofreu problemas de acessibilidade porque você é maior que as outras pessoas, você nunca sofreu bullying… você nunca sofreu nenhum tipo de pressão estética”.





Então Namaria, minha amiga que eu adoro… que tal seguir alguns influenciadores como a Vica e aprender um pouco sobre a padronização dos corpos e a cobrança estética para com pessoas que estão fora do dito padrão de beleza?

Corpos livres e felizes sempre!