Nelsinho Piquet ataca Lewis Hamilton, mas leva cornetada de Frota.

Nelsinho Piquet comemorou a derrota de Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Fórmula 1, mas Alexandre Frota não gostou e atacou o corredor.

Se tem uma coisa que essa família Piquet tem é autoestima e arrogância, mas Frotinha adora colocar a galera no lugar.

O corredor, apagadinho que só ele, Nelsinho Piquet, que aliás é cunhado do campeão mundial de fórmula 1, Max Verstappen. Comemorou o título de Max ironizando a torcida de Lewis Hamilton com uma camiseta com a seguinte frase: “Patrão é meuzovo”.

A comemoração de Nelsinho não agradou Frota. Foto: Reprodução.

Na camiseta: “Patrão é meuzovo”. Foto: Reprodução.

Quem não gostou nada da provocação foi o deputado federal (PSDB) Alexandre Frota, que logo após a comemoração de Nelsinho postou o seguinte texto: “O Nelsinho Piquet resolveu atacar o Lewis Hamilton, mas vou refrescar aqui a memória do ex piloto: Patrão: 7 títulos, 103 vitórias, 103 poles. Referência mundial. Vice campeão hoje. Nelsinho Piquet: 0 títulos, 0 vitórias, 0 poles…”

O tweet de Frota para Nelsinho. Foto: Reprodução.

E vocês conhecem Frota, treta é com ele mesmo! Ele continuou: “Banido por falcatrua”. Ui! O deputado se referiu a um episódio de Nelsinho que aconteceu no ano de 2008, em que o ex-corredor de F1 bateu propositalmente num Grande Prêmio, afim de beneficiar Fernando Alonso. Na verdade ele não foi banido, apenas não disputa mais prêmios… nem notei acredita?

Hum, será que vai ter resposta por parte do filho de Nelson Piquet ou vocês acham que a vida vai seguir normalmente? Aguardamos o desenrolar… Beijinhos!