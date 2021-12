Chris Flores ainda tem contato com Grávida de Taubaté e quer marcar um encontro. Será que rola?

Em um bate-papo no podcast Venus, a apresentadora Chris Flores contou a história da Grávida de Taubaté e revelou querer marcar um encontro.

Cris e Yas abordaram o assunto Grávida de taubaté com Chris. Foto: Reprodução.

Relembrando, o caso da Grávida de Taubaté ganhou os noticiários e programas de TV no ano de 2012. A mulher dizia estar grávida de quatro meninas e com uma barriga imensa, chamou atenção da mídia nacional. Quem na verdade descobriu toda a farsa, foi a apresentadora Chris Flores…

É óbvio que o tema Grávida de Taubaté estaria presente na conversa do podcast, pois se tornou uma história bizarra e de grande comoção no país.

A história da Grávida de Taubaté chamou atenção de todo país. Foto: Aventuras na História.

Chris Flores contou às apresentadoras como descobriu toda a farsa da Grávida de Taubaté. Ela já estava um pouco desconfiada da postura da mulher, até que resolveu chama-la para uma conversa em seu camarim. E deu ruim… a Grávida fez um show, chorou, levou um falso enfermeiro para acompanha-la, ou seja, um circo!

A apresentadora ainda contou que mantém um certo contato indireto com a Maria Verônica (nome real da grávida), pois possuem um contato em comum e tem a intenção de encontrar a personagem da vida real que se tornou um meme vivo!

Será que o encontro entre Chris e a Grávida vai rolar? Foto: Reprodução.

Será que este encontro vai rolar?

Lembrando que na ocasião, quando a Grávida de Taubaté participou do programa Hoje em Dia, da TV Record, o apresentador Edu Guedes chorou ao conversar com ela… momento icônico da tv brasileira… digno de uma esquete de comédia!