Natália manda mensagem para Maria no raio X

“Que seu caminho seja estrelado de muita luz”, foram as palavras da Bad Nat

“Que seu caminho seja estrelado de muita luz”, foram as palavras da Bad Nat

Mostrando ser uma pessoa mais que evoluída, Natália reservou um tempo do seu raio X para mandar uma mensagem para Maria, que foi eliminada do BBB22 após agressão no jogo da discórdia contra a sis.

Com sorriso no rosto e energia radiante, Nat desejou que o jogo seja apenas um portal, e que a situação foi delicada, que não conseguiram nem se despedir, independente dos acontecimentos.

Fofa, né? Ela completou agradecendo a todos por ter ficado na competição, saindo de mais um paredão. Senti cheiro de vencedora.