Natália se perde no jogo por causa de Eliezer e causa treta generalizada!

A mineira tinha tudo para ser vencedora da edição, mas se continuar assim, sei não…

Era barraco que vocês queriam? Então tiveram! Na madrugada desta segunda-feira, (7), após a formação do paredão que culminou em Jessilane, Arthur Aguiar e Jade Picon na berlinda, os ânimos se exaltaram na casa mais vigiada do Brasil.

Briga entre Natália e brothers (Foto: Reprodução)

Tudo porque Natália havia prometido a Gustavo que não votaria nele ontem, mas por causa da paixonite aguda por Eliezer, não cumpriu com o combinado e votou no ex vidraceiro para defender o amado. O bacharel em Direito então, disparou para ela: “Que feio hein? Eu confiei na tua palavra”. Eli viu e rebateu: “você ameaçou ela” e levou um “Cala boca, Eli” grandão de Gustavo.

O Começo da treta.

Gustavo foi alfinetar a Natália, o Eli não gostou.

Natália votou nele [Gustavo] #BBB #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/pU95eqlC4j — Daniel Spagnuolo (@ODanielBSN) March 7, 2022

E aí que o caldo entornou de vez! Natália foi se defender e disse: “Ele não está errado, eu realmente falei. Mas não dava para ser neutra”. E em uma defesa sem sentido, a mineira envolveu os outros meninos do quarto Grunge que nada tem a ver com a situação: “Eu sinto que vocês, meninos, têm, sim, se juntado. Inclusive você Douglas, e criado tipo uma fortaleza, sim”, disparou.

Depois ela perguntou se DG a defenderia e ele disse que ela estava muito exaltada, mas isso tirou Scooby do sério, porque ele encarnou a Luana Piovani falando de piolho: “Não me inclui nessa, não, está colocando palavra na minha boca”, se revoltou. Em seguida, foi aquele fuzuê porque o surfista se ofendeu com essa história de rede de proteção e disse que ela estava inventando coisas assim como Lina.

Só sei que a coisa foi quente e é claro que eu trouxe vídeos para você acompanhar né leitor(a)?

Pedro Scooby ficou nervoso no meio da treta (Foto: Reprodução)