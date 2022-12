“Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato”, dispara filho de Pelé

Edinho disse estar concentrado no trabalho e mandando boas energias para o pai que segue nos cuidados da família

Eita, a declaração do filho de Pelé deu o que falar nas redes sociais. Pra quem não sabe o craque da bola está internado e não tem previsão de alta para o final do ano, passado o natal e ano novo dentro do hospital. O filho de Pelé, Edinho, acabou explicando o motivo de não estar acompanhando o pai no tratamento e disse que estava focado no trabalho.

“É um momento de muita apreensão para todos nós da família, mas temos muita fé. Minhas duas irmãs mais velhas estão hoje lá, acompanhando”, iniciou na coletiva de imprensa.

Edinho ainda disse que não é médico e não pode fazer muita coisa diante do caso. “Eu gostaria de estar presente, mas estou comprometido aqui, na minha missão aqui também. Não sou médico, então não poderia estar ajudando muito de fato. Quanto mais sucesso eu conseguir na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também”, disse.

