Mesmo com determinação da justiça, polícia proíbe a entrada de água no show da Taylor Swift

De acordo com alguns relatos, a PM estava proibindo que as garrafas entrassem no estádio com tampa.

Amores, como eu já contei para vocês, na noite de ontem (24), a cantora Taylor Swift fez a sua primeira apresentação, no Allianz Parque, em São Paulo, com a “The Eras Tour”, porém, o show que tinha tudo para ser de total tranquilidade para os fãs da loirinha, na verdade, foi recheado de perrengues para os Swifties. Mesmo após o Ministério da Justiça e da Segurança Pública ter determinado que a entrada de águas em shows estava autorizada, por alguns minutos, a polícia, que fazia a segurança do estádio do Palmeiras, proibiu a estrada de garrafas no local, o que causou uma baita confusão, que foi compartilhada por fãs da cantora no Twitter. Confiram algumas das reclamações que os internautas fizeram sobre o assunto nas redes sociais: